Шесть памятников ЮНЕСКО под угрозой исчезновения

sans-serif;">Климатические условия, в частности, повышение уровня моря ставит под угрозу исчезновения шесть бесценных памятников ЮНЕСКО.
Об этом сообщает BBC News.
Так, из-за изменения климата могут исчезнуть шесть памятников ЮНЕСКО:
▪️ город Суакин, Судан. Упадок старых домов и мечетей.
▪️ Старый город Ламу, Кения. Город потерял естественную защиту из-за отступления береговой линии.
▪️ Достопримечательности побережья Коморских островов. Старому городу и дворцу грозит повышение уровня моря.
▪️ Крепости на побережье Ганы.
▪️ Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн, Намибия.
▪️ Дома из глины в Дженне, Мали.
▪️ город Суакин, Судан. Упадок старых домов и мечетей.
▪️ Старый город Ламу, Кения. Город потерял естественную защиту из-за отступления береговой линии.
▪️ Достопримечательности побережья Коморских островов. Старому городу и дворцу грозит повышение уровня моря.
▪️ Крепости на побережье Ганы.
▪️ Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн, Намибия.
▪️ Дома из глины в Дженне, Мали.
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