Шесть памятников ЮНЕСКО под угрозой исчезновения

15:07 24 Сентябрь Киев, Украина

sans-serif;">Климатические условия, в частности, повышение уровня моря ставит под угрозу исчезновения шесть бесценных памятников бесценных памятников ЮНЕСКО

Об этом сообщает BBC News.

"От наскального искусства к пирамидам вдоль реки Нил - люди тысячелетиями оставляют свой след в Африке. Но экстремальные погодные события, повышение уровня моря и другие проблемы, связанные с изменением климата, угрожают уничтожением бесценных культурных памятников", - говорится в исследовании.

Так, из-за изменения климата могут исчезнуть шесть памятников ЮНЕСКО:

▪️ город Суакин, Судан. Упадок старых домов и мечетей.

▪️ Старый город Ламу, Кения. Город потерял естественную защиту из-за отступления береговой линии.

▪️ Достопримечательности побережья Коморских островов. Старому городу и дворцу грозит повышение уровня моря.

▪️ Крепости на побережье Ганы.

▪️ Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн, Намибия.

▪️ Дома из глины в Дженне, Мали.