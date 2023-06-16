Шесть человек погибли в результате наводнения на Кубе, сотни домов повреждены

09:44 14 июня Киев, Украина

Число погибших в результате ливней и наводнений на Кубе возросло до шести. Во вторник, 13 июня, люди начали возвращаться в свои дома и сообщать о масштабных повреждениях, вызванных стихийным бедствием.

Об этом сообщает France24.



Ливни на Кубе начались в прошлый четверг, 8 июня. Из-за дождей были повреждены мосты, дороги и канализационные системы, а также несколько сот домов.



Тысячи гектаров посевов, в том числе сахарного тростника, были уничтожены в островном государстве, которое борется с худшим экономическим кризисом за десятилетия.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал, что наводнения в некоторых местах достигли уровня, которого не видели за последние 30 лет, а жители некоторых районов сообщили об уровне, который раньше не видели.



Наводнения начались после месяцев сильной засухи на востоке Кубы.