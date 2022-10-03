Шейха ОАЭ обвинили в помощи российским олигархам в обходе санкций

15:52 03 октября Киев, Украина

Вице-премьер ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян может столкнуться с санкциями, если его признают виновным в помощи российским миллиардерам в размещении активов в стране.

Министерство иностранных дел Великобритании получило от международных адвокатов по уголовным делам Риса Дэвиса и Бена Кейта данные о том, что шейх Мансур играет «центральную роль» в потоке подпадающих под санкции денег в ОАЭ, пишет Middle East Eye. В частности, шейх помогал Роману Абрамовичу и другим неназванным российским миллиардерам.



Как отмечают юристы, ОАЭ «в настоящее время широко воспринимаются как место назначения для сторонников путина, находящихся под санкциями». Российские миллиардеры, пребывающие под санкциями Запада за войну в Украине, «все чаще обращаются в офис шейха Мансура» для сокрытия своих доходов, утверждают адвокаты.



По их данным, более 38 бизнесменов и чиновников, которые непосредственно связаны с президентом россии, владеют в ОАЭ имуществом на более чем 314 млрд долларов. Так, например, Абрамович спрятал в ОАЭ свой Boeing 787 Dreamliner стоимостью 350 млн долларов, а в Дубае пришвартовались яхты металлургического миллиардера и депутата Госдумы Андрея Скоча и миллиардера Андрей Мельниченко.



Расследование в Великобритании против шейха ОАЭ усилит давление на власти монархии, однако может обострить отношениями, которые до сегодняшнего дня были союзническими. В то же время юристы добиваются от МИДа Великобритании санкций против самого шейха.



При этом ранее дипломатический советник шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна рассказал, что ОАЭ ведут «интенсивные переговоры» с США по поводу санкций в отношении россиян.

«Мы долларовая экономика. Поэтому для нас важно вести такие переговоры», – пояснил советник.

Однако он призвал разделить россиян на тех, кто включен в санкционные списки, и тех, кто не имеет отношения к войне и ищет «тихую гавань».



Замминистра финансов США Уолли Адейемо в конце июня посетил ОАЭ, предупредив местные власти о последствиях работы с представителями россии. ОАЭ привлекли внимание Запада после того, как доля частных рейсов из россии в эмираты выросла с 3% до 14% с начала войны в Украине.