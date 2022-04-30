Шахтеры Беларуси присоединились к протестам против Лукашенко

Антилукашенковские протесты не утихают, так к акции присоединились шахтеры предприятия "Беларуськалий" количество бастующих приближается до 100 человек, рабочие, как и вся страна требует отставки Лукашенко и проведения честных выборов.
Об этом сообщает "Радыё Свабода".
Шахтеры требуют отставки Лукашенко, новых президентских выборов, освобождения политических заключенных и прекращения насилия.
Указывается, что к забастовке присоединился еще один работник "Беларуськалия" - Виктор Гуринович, который опубликовал записаное в шахте видеообращение.
Указано, что количество бастующих на предприятии растет.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования. Первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с силовиками. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.
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