Шахтеры Беларуси присоединились к протестам против Лукашенко

13:07 01 декабря Киев, Украина

Анти лукашенковские протесты не утихают, так к акции присоединились шахтеры предприятия "Беларуськалий" количество бастующих приближается до 100 человек, рабочие, как и вся страна требует отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".



Шахтеры требуют отставки Лукашенко, новых президентских выборов, освобождения политических заключенных и прекращения насилия.



Указывается, что к забастовке присоединился еще один работник "Беларуськалия" - Виктор Гуринович, который опубликовал записаное в шахте видеообращение.

"Население Беларуси устало терпеть непрофессионализм, грубость и неадекватность незаконной власти, которая вместо диалога предлагает только жесткое давление и агрессию. Пора напомнить, что мы не скот, мы люди", - сказал работник предприятия.

Указано, что количество бастующих на предприятии растет.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования. Первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с силовиками. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.