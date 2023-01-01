Северокорейский лидер намерен создать "самую сильную ядерную силу в мире"

10:23 01 января Киев, Украина

Глава КНДР Ким Чен Ын поручил правительству разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 1 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Северокорейский лидер указал на необходимость наращивания ядерного арсенала республики и обеспечения "военной мощи" для защиты суверенитета и безопасности.

"Ким Чен Ын поставил задачу разработки еще одной межконтинентальной баллистической ракетной системы с возможностью быстрого ядерного противодействия в качестве основной миссии", - говорится в публикации.

Кроме того, по данным агентства, он объявил, что Пхеньян в кратчайшие сроки запустит военный спутник.

Также Ким Чен Ын заявил, что снаряды из новых северокорейских пусковых установок способны нести тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что в пределах досягаемости находится вся территория Южной Кореи.

Напомним, 18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Ким Чен Ын заявил, что создает "самую сильную ядерную силу в мире" - СМИ