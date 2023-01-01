Северокорейский лидер намерен создать "самую сильную ядерную силу в мире"

Глава КНДР Ким Чен Ын поручил правительству разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 1 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.
Северокорейский лидер указал на необходимость наращивания ядерного арсенала республики и обеспечения "военной мощи" для защиты суверенитета и безопасности.
Кроме того, по данным агентства, он объявил, что Пхеньян в кратчайшие сроки запустит военный спутник.
Также Ким Чен Ын заявил, что снаряды из новых северокорейских пусковых установок способны нести тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что в пределах досягаемости находится вся территория Южной Кореи.
Напомним, 18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.
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