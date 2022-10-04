Северокорейские власти поддержали аннексию рф оккупированных регионов Украины

10:11 04 октября Киев, Украина

Северная Корея поддержала провозглашенную российским агрессором аннексию оккупированных частей Украины.

Об этом заявило во вторник министерство иностранных дел КНДР, сообщает агентство Reuters.



Пхеньян поддержал заявление москвы о том, что регионы якобы "сами решили стать частью россии".



Псевдореферендумы были проведены "законно" в соответствии с Уставом ООН, но Соединенные Штаты придерживаются "бандитских двойных стандартов" после того, как сами вторглись в другие страны, утверждает генеральный директор международных организаций в МИД КНДР Джо Чхоль Су.

"Для сохранения неоспоримого "однополярного мира" США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ограничивают их законные права, злоупотребляя Совбезом ООН", - считает северокорейский чиновник.

Власти КНДР в очередной раз заявили, что "США развязали агрессивные войны против суверенных государств", в частности, в Югославии, Афганистане, а также Ираке. Но действия США якобы "не подвергались сомнению со стороны СБ ООН", добавил он.



По словам Джо Чхоль Су, Совет Безопасности якобы столкнется с последствиями, если продолжит потворствовать "действиям Вашингтона, а также действиям, основанным на двойных стандартах".