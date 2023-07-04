Североатлантический совет продлил полномочия Столтенберга

Североатлантический совет решил продлить полномочия Йенса Столтенберга как генерального секретаря Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба НАТО.
Члены Альянса поблагодарили Столтенберга за его руководство и преданность, отметив, что это было "критически важным для сохранения трансатлантического единства перед лицом беспрецедентных вызовов безопасности".
Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост главы НАТО с 2014 года, и его мандат уже неоднократно продлевался. Срок его полномочий должен был подойти к концу в октябре 2023-го.
По данным Politico, члены Альянса потратили месяцы на поиски его преемника, рассматривая кандидатуры таких лидеров, как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прежде чем остановить свой выбор на нынешнем генеральном секретаре.
Сам Столтенберг долгое время утверждал, что не активно лоббировал свое пребывание в Брюсселе. Отвечая на вопрос о своих планах на пресс-конференции 27 июня, он сказал, что его позиция по этому вопросу не изменилась.
По данным Politico, члены Альянса потратили месяцы на поиски его преемника, рассматривая кандидатуры таких лидеров, как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прежде чем остановить свой выбор на нынешнем генеральном секретаре.
Сам Столтенберг долгое время утверждал, что не активно лоббировал свое пребывание в Брюсселе. Отвечая на вопрос о своих планах на пресс-конференции 27 июня, он сказал, что его позиция по этому вопросу не изменилась.
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