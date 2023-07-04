Североатлантический совет продлил полномочия Столтенберга

13:59 04 июля Киев, Украина

Североатлантический совет решил продлить полномочия Йенса Столтенберга как генерального секретаря Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба НАТО

"Во вторник (4 июля 2023 года) члены НАТО согласились продлить мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, до 1 октября 2024 года. Это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на Вильнюсском саммите", — говорится в сообщении.

Члены Альянса поблагодарили Столтенберга за его руководство и преданность, отметив, что это было "критически важным для сохранения трансатлантического единства перед лицом беспрецедентных вызовов безопасности".

"Для меня большая честь решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности Генерального секретаря. Трансатлантический связь между Европой и Северной Америкой обеспечивал нашу свободу и безопасность в течение почти семидесяти пяти лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо", - отметил генсек.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост главы НАТО с 2014 года, и его мандат уже неоднократно продлевался. Срок его полномочий должен был подойти к концу в октябре 2023-го.



По данным Politico, члены Альянса потратили месяцы на поиски его преемника, рассматривая кандидатуры таких лидеров, как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прежде чем остановить свой выбор на нынешнем генеральном секретаре.



Сам Столтенберг долгое время утверждал, что не активно лоббировал свое пребывание в Брюсселе. Отвечая на вопрос о своих планах на пресс-конференции 27 июня, он сказал, что его позиция по этому вопросу не изменилась.