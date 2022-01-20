"Северный поток 2" противоречит принципам энергобезопасности — Блинкен

19:00 06 Май Киев, Украина

Строительство "Северного потока-2" продвигает интересы Российской Федерации вопреки безопасности Европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

Действующая администрация США в переговорах с немецкими партнерами сохраняет жесткую позицию относительно строительства Северного потока-2, заявил в интервью BBC Radio 4 по результатам встречи G7 в Британии, а также двусторонних переговоров с европейскими лидерами госсекретарь США Энтони Блинкен

«Это (строительство Nord Stream 2 - ред.) на самом деле противоречит самим принципам, которые ЕС определил в контексте энергетической безопасности, а также избежанию зависимости от какой-то одной страны, в этом случае - от России. И, конечно, это наносит ущерб Украине, Польше и другим ключевым европейским странам», - заметил Блинкен.

Он подчеркнул, что с момента, когда предыдущая администрация США жестко возражала против строительства Nord Stream 2, нынешнее отношение Вашингтона к этому вопросу не изменилось.

«Мы считаем, что трубопровод - это плохая идея. Он продвигает интересы России и подрывает интересы Европы и наши собственные (интересы - ред.)», - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, администрация Джо Байдена заявляла о том, что Nord Stream 2 - это «плохая идея», но в то же время подчеркивала необходимость возобновления близких союзных отношений с Германией. В Берлине, в свою очередь, настойчиво лоббируют продолжение строительства российского газопровода и заявляют, что это сугубо экономический проект.



Последние переговоры между США и Германией произошли во время двусторонней встречи в начале этой недели глав внешнеполитических ведомств двух стран в Великобритании.