Строительство "Северного потока-2" продвигает интересы Российской Федерации вопреки безопасности Европейских стран и Соединенных Штатов Америки.
Действующая администрация США в переговорах с немецкими партнерами сохраняет жесткую позицию относительно строительства Северного потока-2, заявил в интервью BBC Radio 4 по результатам встречи G7 в Британии, а также двусторонних переговоров с европейскими лидерами госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он подчеркнул, что с момента, когда предыдущая администрация США жестко возражала против строительства Nord Stream 2, нынешнее отношение Вашингтона к этому вопросу не изменилось.
Как сообщалось, администрация Джо Байдена заявляла о том, что Nord Stream 2 - это «плохая идея», но в то же время подчеркивала необходимость возобновления близких союзных отношений с Германией. В Берлине, в свою очередь, настойчиво лоббируют продолжение строительства российского газопровода и заявляют, что это сугубо экономический проект.
Последние переговоры между США и Германией произошли во время двусторонней встречи в начале этой недели глав внешнеполитических ведомств двух стран в Великобритании.
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