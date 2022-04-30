Северный поток-2 возобновляет строительство

5 декабря будет возобновлено строительство крупнейшего российско-германского коммерческого проекта Северный поток-2, которое было приостановлено благодаря введенным против РФ санкциям США.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Морского и гидрографического агентства Германии.
"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно Академик Черский", - сказал он.
Отмечается, что компания "возобновит работы по укладке труб 5 декабря".
"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно Академик Черский", - сказал он.
Отмечается, что компания "возобновит работы по укладке труб 5 декабря".
Как известно, строительство газопровода Северный поток-2 остановилось почти год назад из-за санкций США. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте.
Вчера стало известно, что единственное судно, которое могло завершить строительство - российский корабль-трубоукладчик Академик Черский - после стоянки продолжительностью ровно в месяц в германском порту Мукран возвращается в Калининград.
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