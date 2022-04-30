Северный поток-2 возобновляет строительство

13:55 01 декабря Киев, Украина

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Морского и гидрографического агентства Германии.



"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно Академик Черский", - сказал он.



Отмечается, что компания "возобновит работы по укладке труб 5 декабря".



Как известно, строительство газопровода Северный поток-2 остановилось почти год назад из-за санкций США. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте.

Вчера стало известно, что единственное судно, которое могло завершить строительство - российский корабль-трубоукладчик Академик Черский - после стоянки продолжительностью ровно в месяц в германском порту Мукран возвращается в Калининград.