«Северный поток-2» можно разбирать: Германия и ОАЭ заключили соглашение об «энергобезопасности»

08:47 26 сентября Киев, Украина

Германия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили соглашение об «энергетической безопасности», в рамках которого Эмираты начнут поставки сжиженного газа и топлива в страну.



Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это новым знаменательным соглашением, укрепляющим быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией. Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал это решение.



В рамках соглашения ОАЭ предоставят груз сжиженного природного газа для доставки в конце 2022 года. Его используют для ввода в эксплуатацию немецкого плавучего импортного терминала СПГ в Брунсбюттеле - порте Северного моря.



Отметим, что Шольц посещает Персидский залив для заключения новых энергетических соглашений для замены российских поставок и смягчения энергетического кризиса.