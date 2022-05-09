Северную Македонию охватили лесные пожары

15:46 05 августа Киев, Украина

На помощь пожарным и авиации Северной Македонии прибыли спасатели из Сербии и Болгарии. В связи с быстрым распространением огня, в стране введен режим кризисной ситуации на один месяц.

Об этом сообщает TV24.



Власти насчитали 10 крупных лесных пожаров. Самые серьезные ситуации наблюдаются в районах Пехчево и Дельчево. Там пламя уничтожило жилые дома.



С огнем борются практически все силы страны: пожарные, военнослужащие, сотрудники коммунальных предприятий и лесного хозяйства, волонтеры. Всего около 200 человек. На помощь прибыли пожарные из Сербии и Болгарии.



Ожидается команда из 46 пожарных и 16 спецмашин из Словении.



"Ситуация меняется каждый час. Мы не можем заранее спрогнозировать, как огонь поведет себя, потому что чрезвычайная сухость, высокие температуры и ветер способствуют быстрому распространению огня и изменению направления его движения", - заявил представитель Центра кризисного реагирования Стоянце Ангелов.