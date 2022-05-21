Северная Македония высылает из страны второго за полгода дипломата РФ

15:49 17 августа Киев, Украина

По решению властей Северной Македонии, еще один российский дипломат был объявлен персоной нон грата и выслан из страны.

Об этом во вторник, 17 августа, заявил глава МИД страны Буяр Османи, сообщает Civil Media.

"Поскольку такая информация носит конфиденциальный характер, я не могу вдаваться в подробности", - сказал он.

По данным издания, речь идет о заместителе военного атташе посольства РФ в Северной Македонии.

"Когда МИД получит подтвержденную и задокументированную информацию о не соответствующем статусу поведении аккредитованных иностранных дипломатов, что противоречит принципам Венской конвенции, мы в пределах своей компетенции обязаны принимать все необходимые меры и действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - пояснил Османи.

Министр добавил, что это делается в целях защиты национальной безопасности Республики, а также для "безопасности наших союзников по альянсу, к которому мы принадлежим".