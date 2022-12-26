Северная Македония ввела чрезвычайные меры по борьбе с загрязнением воздуха

12:09 26 декабря Киев, Украина

Правительство Северной Македонии объявила о введении чрезвычайных мер в столице страны, Скопье, и трех других городах, чтобы защитить людей от очень высокого уровня загрязнения воздуха.



Об этом пишет Associated Press.



В воскресенье или в любой другой день с высоким уровнем загрязнения воздуха спортивные мероприятия проводиться не будут, а другие виды активного отдыха будут сокращены.



Начиная с понедельника, строительные работы будут ограничены шестичасовым периодом с 11 до 17 часов. Правительство рекомендовало компаниям освободить от работы беременных женщин и людей старше 60 лет.



Правительство также заявило, что сократит использование служебного транспорта наполовину, и приказало министерствам здравоохранения и социального обеспечения предоставить убежище бездомным, а также усилить работу служб экстренной помощи и посещения на дому людей с хроническими заболеваниями.



Эти меры были объявлены в субботу после нескольких дней лоббирования со стороны экологических групп, просивших правительство принять меры. Новые правила совпали с заявлением швейцарской компании IQAir, специализирующейся на технологиях контроля качества воздуха, о том, что столица Северной Македонии в субботу стала третьим по уровню загрязнения городом в мире после столицы Кыргызстана Бишкека и Лахора, Пакистан.



Уровень содержания токсичных частиц PM10 и PM 2.5 в воздухе, измеренный IQAir в Скопье, примерно в 28 раз превышал порог безопасности, установленный Всемирной организацией здравоохранения.



Частицы PM10 - это частицы размером менее 10 микрометров, или 10 миллионных долей метра, так называемые грубые частицы, которые могут вызывать раздражение глаз, носа и горла. Частицы PM2.5 могут задерживаться глубже в легких, попадать в кровоток и считаются более опасными.



/>Северная Македония на протяжении многих лет является одной из самых загрязненных стран Европы. По оценкам органов здравоохранения, более 3000 человек в этой стране с населением чуть более 2 миллионов умирают каждый год в результате загрязнения воздуха, которое в основном является следствием интенсивного использования бытовых дровяных печей в холодные зимы, старого автомобильного парка и практики сжигания мусора в некоторых районах.



Недавний скачок цен на энергоносители еще больше увеличил использование дровяных печей.