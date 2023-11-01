Северная Корея закроет более 10 посольств по всему миру

12:33 01 ноября Киев, Украина

Власти Северной Кореи планируют закрыть более десяти дипломатических представительств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на аналитиков и сообщения СМИ.



Недавнее закрытие посольств Северной Кореи стало признаком того, что уединенная страна пытается заработать деньги за границей из-за международных санкций, заявило во вторник министерство объединения Южной Кореи.



В понедельник государственное СМИ Северной Кореи KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств КНДР там.



Закрытие посольства создало основу для того, что могло стать "одним из самых больших изменений внешней политики страны за последние десятилетия", что будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы, написал основатель ориентированного на Северную Корею сайта NK Pro Чад О' Кэрролл.



Reuters отмечает, что более десятка дипмиссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций, тенденции к уходу Пхеньяна во всем мире и вероятному ослаблению экономики Северной Кореи.



Министерство объединения Южной Кореи, занимающееся межкорейскими делами, заявило, что выход отражает влияние международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.



В заявлении отмечается, что КНДР, вероятно, закрывает посольства, поскольку ее бизнес с заработками в иностранной валюте затормозился из-за усиления международным сообществом санкций, что усложняет дальнейшее содержание посольств.

"Это может быть признаком тяжелой экономической ситуации в Северной Корее, где сложно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами", — говорится в заявлении.