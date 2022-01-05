Северная Корея выпустила в море баллистическую ракету

11:42 05 Январь Киев, Украина

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея 4 января выпустил то, что «предположительно является баллистической ракетой», в направлении моря к востоку от полуострова около 23:10 по Гринвичу.



Премьер-министр Японии Фумио Кишида назвал это «возможным запуском баллистической ракеты».



Кишида сказал, что японское правительство анализирует детали, в том числе количество запущенных ракет.



«До сих пор не поступало сообщений о повреждениях японских самолетов и судов», - заявил журналистам главный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно.



«Мы продолжаем анализ движения ракеты, но если она выйдет на нормальную орбиту, то ожидается, что она пролетит около 500 километров и упадет за пределы экономической зоны Японии».



Отметим, запуск ракеты последовал за речью Кима на прошлой неделе, в которой он сказал, что Северная Корея будет продолжать наращивать свой военный потенциал.



«Я ожидаю, что Северная Корея продолжит совершенствовать свой арсенал, чтобы улучшить свое стратегическое положение во время политических изменений в регионе», - заявил Жан Ли, старший научный сотрудник Вашингтонского международного центра Вудро Вильсона.



Напомним, в 2021 году Северная Корея заявила, что успешно испытала новый тип баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок, крылатую ракету большой дальности, оружие, запускаемое с поезда, а также новую гиперзвуковую боеголовку.



Отметим, на сегодняшний день Северная Корея находится под множеством международных санкций из-за своих ядерных программ и программ создания баллистических ракет. Страна также находится под жесткой блокадой из-за коронавируса, которая нанесла удар по ее экономике. Однако ухудшение экономической ситуации во время пандемии не повлияло на эти программы, и Северная Корея продолжает заниматься разработкой оружия.