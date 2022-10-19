Северная Корея выпустила более сотни снарядов возле границ с Южной Кореей

10:11 19 октября Киев, Украина

КНДР выпустила около 250 артиллерийских снарядов рядом с морской границей с Южной Кореей вечером 18 октября.



Об обстреле сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи в среду, 19 октября.



В Сеуле заявили, что снаряды не попали в южнокорейские территориальные воды. Они оказались в буферных зонах, которые были установлены в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, направленным на сокращение напряженности в отношениях двух стран.



Это уже второй случай подобного обстрела с 14 октября, когда было зафиксировано самое значительное прямое нарушение договоренностей 2018 года.



Южнокорейские военные заявили, что Пхеньян должен прекратить провокации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове. В Сеуле добавили, что повышают боеготовность и – в координации с США – внимательно следят за действиями Северной Кореи.



Представитель КНДР в свою очередь раскритиковал южнокорейских военнослужащих за начало 17 октября 12-дневных полевых учений, назвав маневры репетицией вторжения.



В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что маневры направлены на повышение оперативного потенциала для противостояния различным видам северокорейских провокаций, а также уточнили, что в этом году в учениях будут задействованы и американские солдаты. Численность последних при этом не была указана.