Северная Корея столкнулась с реальной угрозой масштабного голода

20:42 09 Апрель Киев, Украина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна находится на грани масштабного голода и призвал граждан готовиться к предстоящим трудным временам.



Выступая на партийной конференции, Ким сравнил ситуацию с ужасающим голодом 1990-х годов. Тогда, после развала СССР и прекращения поддержки ключевого союзника, по разным оценкам в стране умерло от голода около трех миллионов человек.



Сейчас Северная Корея снова столкнулась с реальной угрозой масштабного голода. Из-за пандемии коронавируса власти закрыли границы, торговля с Китаем и экономическая жизнь остановилась.



Самые серьезные сигналы тревоги идут как раз из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений.



Есть сведения о том, что от голода в пограничной зоне КНДР, где многие выживают за счет контрабанды из Китая, от голода уже умирают люди, в то время, как такие блага цивилизации, как мыло, зубная паста и батарейки и вовсе перестали быть доступными.



Неясно, поступает ли в настоящее время в страну какая-либо помощь. Северная Корея отклонила предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций, включая сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, уехали.