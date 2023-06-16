Северная Корея признала, что потерпела неудачу при запуске спутника-шпиона

Северная Корея утром 31запустила ракету с военным спутником-шпионом Malligyong-1, однако из-за неполадок двигателя она упала в Желтое море.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.
КНДР запустила свой военный разведывательный спутник "Malligyong-1", установленный на ракете нового типа под названием "Chollima-1", с ракетно-пусковой станции на западном побережье в 6:27 утра. Однако вскоре ракета-носитель упала в Желтое море "после потери тяги из-за аномального запуска двигателя второй ступени после обособления первой ступени во время полета".
Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет расследование "серьезных" дефектов, выявленных при запуске спутника, и выполнит необходимые меры по их устранению.
Второй запуск спутника планируется в ближайшее время. В Сеуле считают, что следующую попытку запуска Пхеньян может предпринять до 11 июня.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты-носителя в южном направлении. По их информации, она упала в воды Желтого моря примерно в 200 км западнее острова Очхон.
Выявлены вероятные обломки ракеты-носителя. Проводятся действия по их подъему.
Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет расследование "серьезных" дефектов, выявленных при запуске спутника, и выполнит необходимые меры по их устранению.
Второй запуск спутника планируется в ближайшее время. В Сеуле считают, что следующую попытку запуска Пхеньян может предпринять до 11 июня.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты-носителя в южном направлении. По их информации, она упала в воды Желтого моря примерно в 200 км западнее острова Очхон.
Выявлены вероятные обломки ракеты-носителя. Проводятся действия по их подъему.
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