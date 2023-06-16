Северная Корея признала, что потерпела неудачу при запуске спутника-шпиона

12:00 31 мая Киев, Украина

Северная Корея утром 31запустила ракету с военным спутником-шпионом Malligyong-1, однако из-за неполадок двигателя она упала в Желтое море.



Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.





Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет расследование "серьезных" дефектов, выявленных при запуске спутника, и выполнит необходимые меры по их устранению.



Второй запуск спутника планируется в ближайшее время. В Сеуле считают, что следующую попытку запуска Пхеньян может предпринять до 11 июня.



Южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты-носителя в южном направлении. По их информации, она упала в воды Желтого моря примерно в 200 км западнее острова Очхон.



Выявлены вероятные обломки ракеты-носителя. Проводятся действия по их подъему. КНДР запустила свой военный разведывательный спутник "Malligyong-1", установленный на ракете нового типа под названием "Chollima-1", с ракетно-пусковой станции на западном побережье в 6:27 утра. Однако вскоре ракета-носитель упала в Желтое море "после потери тяги из-за аномального запуска двигателя второй ступени после обособления первой ступени во время полета".Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет расследование "серьезных" дефектов, выявленных при запуске спутника, и выполнит необходимые меры по их устранению.Второй запуск спутника планируется в ближайшее время. В Сеуле считают, что следующую попытку запуска Пхеньян может предпринять до 11 июня.Южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты-носителя в южном направлении. По их информации, она упала в воды Желтого моря примерно в 200 км западнее острова Очхон.Выявлены вероятные обломки ракеты-носителя. Проводятся действия по их подъему.

/>