Северная Корея испытала самую мощную ракету с 2017 года

06:08 31 Январь Киев, Украина

Северная Корея в воскресенье испытала свою самую мощную ракету с 2017 года. Это уже седьмой запуск в этом месяце. Также Сеул предупредил, что следующими могут быть ядерные испытания и испытания большой дальности.

Пхеньян никогда не проводил испытаний такого количества ракет за календарный месяц, а на прошлой неделе пригрозил отказаться от почти пятилетнего добровольного моратория на испытания дальнобойного и ядерного оружия.



Поскольку мирные переговоры с Вашингтоном зашли в тупик, Северная Корея удвоила обещание лидера Ким Чен Ына модернизировать вооруженные силы режима несмотря на жесткие международные санкции.



Северная Корея «близка к тому, чтобы разрушить декларацию о моратории», заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в заявлении после экстренного заседания Совета национальной безопасности Сеула.

Военные Южной Кореи заявили в воскресенье, что «обнаружили баллистическую ракету средней дальности, выпущенную на восток в сторону Восточного моря».



По оценкам Объединенного комитета начальников штабов Сеула, ракета достигла максимальной высоты 2000 километров (1200 миль) и пролетела около 800 километров за полчаса.

Поднятая траектория предполагает запуск ракет под большим углом, а не на полную дальность.



«В 2017 году Северная Корея провела аналогичные испытания своих новейших ракетных технологий средней и большой дальности», — написал Чад О’Кэрролл со специализированного веб-сайта NK News.



В последний раз Пхеньян испытывал ракету средней дальности «Хвасон-12» в 2017 году, мощность которой, по мнению аналитиков, была достаточной для того, чтобы поставить в зону досягаемости американскую территорию Гуам.

Высокопоставленный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что баллистическая ракета «была ракетой средней или большей дальности».

Соединенные Штаты осудили запуск, а представитель Госдепартамента заявил, что это «явное нарушение» многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила, что запуск был «провокационным», добавив, что США «абсолютно открыты для дипломатического взаимодействия без предварительных условий».



В этом месяце Пхеньян дважды провел испытания гиперзвуковых ракет, а также осуществил четыре пуска баллистических и крылатых ракет малой дальности.

Вашингтон ввел новые санкции в связи с испытаниями, что побудило Пхеньян пообещать «более решительный» ответ на любую попытку его обуздать.