Северная Корея готовится к третьей попытке запуска военного спутника

Разведывательное агентство Южной Кореи в ходе отчета парламента 1 ноября заявило, что Северная Корея , вероятно, находится на завершающей стадии подготовки к запуску еще одного военного разведывательного спутника.
Об этом пишет Kyodo News.
Известно, что в мае и августе 2023 Северная Корея осуществила неудачный запуск ракет со спутниками. Вскоре после второй неудачной попытки государственные СМИ сообщили, что третья попытка будет предпринята в октябре.
Отмечается, что Северная Корея, похоже, провела испытания своего ракетного двигателя и пусковой установки, что свидетельствует о том, что продолжаются последние приготовления.
Разведывательное агентство, как пишет Yoo, заявило, что Северная Корея, вероятно, получила технический совет от России, что увеличило шансы на успешный запуск спутника.
Известно, что в мае и августе 2023 Северная Корея осуществила неудачный запуск ракет со спутниками. Вскоре после второй неудачной попытки государственные СМИ сообщили, что третья попытка будет предпринята в октябре.
Отмечается, что Северная Корея, похоже, провела испытания своего ракетного двигателя и пусковой установки, что свидетельствует о том, что продолжаются последние приготовления.
Разведывательное агентство, как пишет Yoo, заявило, что Северная Корея, вероятно, получила технический совет от России, что увеличило шансы на успешный запуск спутника.
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