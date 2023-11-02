Северная Корея готовится к третьей попытке запуска военного спутника

09:39 02 ноября Киев, Украина

Разведывательное агентство Южной Кореи в ходе отчета парламента 1 ноября заявило, что Северная Корея , вероятно, находится на завершающей стадии подготовки к запуску еще одного военного разведывательного спутника.

Об этом пишет Kyodo News.



Известно, что в мае и августе 2023 Северная Корея осуществила неудачный запуск ракет со спутниками. Вскоре после второй неудачной попытки государственные СМИ сообщили, что третья попытка будет предпринята в октябре.



Отмечается, что Северная Корея, похоже, провела испытания своего ракетного двигателя и пусковой установки, что свидетельствует о том, что продолжаются последние приготовления.



Разведывательное агентство, как пишет Yoo, заявило, что Северная Корея, вероятно, получила технический совет от России, что увеличило шансы на успешный запуск спутника.