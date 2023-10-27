Серия взрывов в Брянске: власти молчат, жители говорят о ПВО

В ночь на среду, 25 октября, в российском городе Брянске раздались серии взрывов, о чем сообщают местные источники.
По свидетельствам очевидцев, до десяти взрывов раздались в различных частях города. Сообщается, что местные жители связывают эти взрывы с возможной работой ПВО по неизвестным беспилотникам.
Пока что власти Брянской области не предоставили официальных комментариев относительно данного инцидента.
По свидетельствам очевидцев, до десяти взрывов раздались в различных частях города. Сообщается, что местные жители связывают эти взрывы с возможной работой ПВО по неизвестным беспилотникам.
Пока что власти Брянской области не предоставили официальных комментариев относительно данного инцидента.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии