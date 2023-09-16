Сергей Шойгу лично представил Ким Чен Ыну "гиперзвуковую" ракету Кинжал

08:59 16 сентября Киев, Украина

В Приморском крае на Дальнем востоке россии продолжается визит корейского диктатора с далеко не мирными целями. Как сообщило Минобороны рф, сегодня, 16 сентября, главе Северной Кореи Ким Чен Ыну продемонстрировали самолет МиГ-31И и аэробаллистическую ракету Кинжал, которую в россии называют "гиперзвуковой".

Указано, что российский министр обороны Сергей Шойгу лично устроил экскурсию Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи в Приморье.

"О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Кинжал доложил командующий Дальней авиации ВКС россии генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность", – говорится в сообщении.

Ким Чен Ыну показали бомбардировщик Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3.

Также ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Все эти самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил российской федерации.

Напомним, за время войны украинская ПВО сбила 13 ракет Кинжал. В последний раз россия применила эти ракеты 11 августа. Одну из ракет удалось сбить, а еще четыре ударили по аэродрому в Коломые в Ивано-Франковской области. Целью врага были пилоты, которые будут учиться на F-16.