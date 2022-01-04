Сербия получила очередную поставку оружия из России

07:34 04 Январь Киев, Украина

Президент Александр Вучич принял участие в учениях на военной базе недалеко от Белграда, в которых использовались недавно приобретенные в России противотанковые управляемые ракеты «Корнет».



Я рад, что наши солдаты довольны закупкой Корнета в России '', - сказал Вучич. Это, наверное, одно из лучших противотанковых средств в мире ''.



Корнет - важный защитный инструмент, позволяющий удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны '', - сказал Вучич.



За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Корнет - важный защитный инструмент, позволяющий удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны '', - сказал Вучич.За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО «Панцирь», а также боевые и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.



Формально стремясь к членству в Европейском союзе, Сербия отказалась согласовывать свою внешнюю политику с блоком из 27 стран и вместо этого укрепила свой союз с Россией и Китаем.



Вучич заявил 3 января, что Сербия продолжит путь к европейской интеграции'', но также добавил, что страна продолжит поддерживать '' свои дружеские отношения с Россией и Китаем.



Чтобы присоединиться к ЕС, Сербия нуждается в поддержке всех стран-членов ЕС, но правительство поддерживает недружественные отношения с другой балканской страной - Хорватией, последним новым членом, принятым в блок.