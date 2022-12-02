Сербия планирует бойкотировать саммит ЕС и Западных Балкан

09:27 02 декабря Киев, Украина

Сербия будет бойкотировать саммит Европейского Союза и Западных Балкан, который состоится 6 декабря в Тиране.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, никого из Сербии не будет в Тиране на саммите из-за, как он отметил, "позорной" реакции ЕС на назначение Ненада Рашича министром в правительстве Косово.

Вучич сказал, что назначение Рашича является нарушением Брюссельского соглашения.

"Этот человек (Рашич) набрал менее одного процента на выборах, как и Рада Трайкович, которая была в его списке. Это свидетельствует о том, что они хотят преследования и изгнания сербов из Косово и Метохии... Они выбрали худших сербских подонков, со дна ведра, Рашича и Раду Трайкович, нет никого хуже, те, кто не имеет доверия ни у кого в Сербии, но имеет доверие Альбина Курти и западных агентств", - заявил Вучич.

6 декабря в Тиране состоится саммит лидеров ЕС и Западных Балкан. На официальном сайте Совета Европейского Союза указано, что саммит является возможностью подтвердить ключевую важность стратегического партнерства между ЕС и Западными Балканами, регионом с четкой перспективой членства в ЕС.

В конце ноября ЕС удалось достичь успеха в диалоге между Сербией и Косово. Косово планировало взимать штрафы за сербские автомобильные номера, а косовские сербы обещали ответить на это масштабными акциями протеста.







