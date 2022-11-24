Сербия и Косово договорились об использовании автомобильных номеров - Боррель

Сербия и частично признанный Косово заключили соглашение об использовании сербских автомобильных номерных знаков на косовской территории.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Согласно договоренности, Сербия перестанет выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово прекратит попытки перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.
Конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой летом 2022 года. В конце июля Приштина заявила, что с 1 августа сербы, въезжающие с территории Сербии, должны обменивать свои документы на местные, со сроком действия в три месяца. Ту же практику использует и сама Сербия. Также Косово потребовало от сербов поменять их автомобильные номера на местные.
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