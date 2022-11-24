Сербия и Косово договорились об использовании автомобильных номеров - Боррель

11:53 24 ноября Киев, Украина





Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Сербия и частично признанный Косово заключили соглашение об использовании сербских автомобильных номерных знаков на косовской территории.Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

"Очень рад сообщить, что главные участники переговоров между Косово и Сербией при содействии ЕС согласовали меры по предотвращению дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложения по нормализации их отношений", — говорится в сообщении.

Согласно договоренности, Сербия перестанет выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово прекратит попытки перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.

Конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой летом 2022 года. В конце июля Приштина заявила, что с 1 августа сербы, въезжающие с территории Сербии, должны обменивать свои документы на местные, со сроком действия в три месяца. Ту же практику использует и сама Сербия. Также Косово потребовало от сербов поменять их автомобильные номера на местные.









/>