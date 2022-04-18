Сенегал: вспышка неизвестной болезни среди рыбаков

12:40 20 ноября Киев, Украина

В Сенегале  более 300 человек госпитализировано с высыпаниями на коже в виде струпьев, причины возникновения болезни пока не установлены. 
 
Очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром.

Специалисты полагают, что заразиться люди могли в открытом море, поскольку среди зараженных только выходившие на промысел рыбаки.

Всех заболевших с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.

Власти ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения. Там планируется взять пробы воды на анализ.
 
Отмечается, что причиной заболевания могла стать утечка в океан химических веществ, поскольку недалеко от этого места ведётся добыча циркония, кроме того, на побережье есть химические производства.
 