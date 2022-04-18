Сенегал: вспышка неизвестной болезни среди рыбаков

В Сенегале более 300 человек госпитализировано с высыпаниями на коже в виде струпьев, причины возникновения болезни пока не установлены.
Очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром.
Специалисты полагают, что заразиться люди могли в открытом море, поскольку среди зараженных только выходившие на промысел рыбаки.
Всех заболевших с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Специалисты полагают, что заразиться люди могли в открытом море, поскольку среди зараженных только выходившие на промысел рыбаки.
Всех заболевших с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Власти ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения. Там планируется взять пробы воды на анализ.
Отмечается, что причиной заболевания могла стать утечка в океан химических веществ, поскольку недалеко от этого места ведётся добыча циркония, кроме того, на побережье есть химические производства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии