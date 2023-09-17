Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленной передачи Украине ATACMS

07:52 17 сентября Киев, Украина

Нерешительность Соединенных Штатов в вопросе передачи Украине ракет большой дальности может негативно отразиться на внутренней и внешней политической обстановке государства. На это указали президенту некоторые сенаторы. Так, четыре сенатора-республиканца написали открытое письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали немедленно передать Украине ракеты ATACMS.

"Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой немедленно отправить на Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дальнейшая задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и продолжит этот конфликт", - говорится в письме сенатора Роджера Викера, Тома Коттона, Сюзанны Коллинз и Линдси Грэм.

Они отмечают, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной россией Украины.

"В частности, следует немедленно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия", - говорится в письме.

При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и последующих операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонные формирования.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что США близки к отправке ракет ATACMS в Украину.