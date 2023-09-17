Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленной передачи Украине ATACMS

Нерешительность Соединенных Штатов в вопросе передачи Украине ракет большой дальности может негативно отразиться на внутренней и внешней политической обстановке государства. На это указали президенту некоторые сенаторы. Так, четыре сенатора-республиканца написали открытое письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали немедленно передать Украине ракеты ATACMS.
Они отмечают, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной россией Украины.
При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и последующих операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонные формирования.
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что США близки к отправке ракет ATACMS в Украину.
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