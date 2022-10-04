Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "СП-2"

11:04 11 ноября Киев, Украина





По словам заявителей, запуск газопровода СП-2 имеет негативные последствия для Группа из шести сенаторов-республиканцев представила предложение о введении санкций против кремлевской компании Nord Stream 2 AG, управляющей газопроводом Северный поток-2 По словам заявителей, запуск газопровода СП-2 имеет негативные последствия для США и европейских стран.

"С тех пор как Джо Байден выступает против введения санкций Конгресса по Северному потоку 2, Россия сократила количество транспортируемого через Украину газа и собирает свои войска на границе с Украиной". В свою очередь Президент России Владимир Путин призвал Европейский Союз как можно быстрее сертифицировать газопровод, чтобы "решить" один из крупнейших энергетических кризисов за последние годы", - заявил сенатор Джим Риш, один из представителей заявителей и член комитета Сената по иностранным делам.

Санкции должны быть введены через закон об оборонном бюджете, так называемый Закон о разрешении на национальную оборону (National Defense Authorization Ac).



Против газопровода выступают, в частности, Польша, Украина и страны Балтии, подчеркнув, что проект усилит зависимость Европы от импорта газа из России и расширит политическое влияние Кремля на европейскую политику. Проект поддерживается Германией, Австрией и рядом других стран ЕС.



Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября. Регулятор в Германии - Федеральное агентство по сетям - должен к 8 января вынести предварительное решение по газопроводу, которое затем направят на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии.



В будущем 55 миллиардов кубометров природного газа будут перекачиваться из России в Германию ежегодно по двум магистралям Северного потока-2, каждая из них протяженностью около 1200 километров.