Сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в SpaceX

12:36 12 сентября Киев, Украина

Сенатор США Элизабет Уоррен выразила требование провести расследование в отношении компании SpaceX , основанной Илоном Маском. Это произошло после того, как Маск признал, что заблокировал доступ к спутниковой сети Starlink в Украине с целью предотвращения возможной атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.



Информацию об этом распространило агентство Bloomberg.

"Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику определяет правительство, а не один миллиардер",- говорится в заявлении Уоррен.

Председатель комитета по вооруженным силам Сената, Джек Рид, также выразил свою обеспокоенность ситуацией. Он подчеркнул, что SpaceX внесла положительные изменения в космическую индустрию, но национальная безопасность должна оставаться приоритетом.