Сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в SpaceX

Сенатор США Элизабет Уоррен выразила требование провести расследование в отношении компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Это произошло после того, как Маск признал, что заблокировал доступ к спутниковой сети Starlink в Украине с целью предотвращения возможной атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.
Информацию об этом распространило агентство Bloomberg.
Председатель комитета по вооруженным силам Сената, Джек Рид, также выразил свою обеспокоенность ситуацией. Он подчеркнул, что SpaceX внесла положительные изменения в космическую индустрию, но национальная безопасность должна оставаться приоритетом.
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