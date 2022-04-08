Сенат США возобновил действие закона о ленд-лизе - быстрой поставке оружия

11:30 07 апреля Киев, Украина

Вашингтон вспомнил те времена, когда оказывал помощь в борьбе с фашизмом в Европе, поставляя военно-техническую помощь. На основании уже имеющегося опыта Сенат США в среду, 6 апреля, единогласно принял закон о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине.

Сенаторы поддержали закон о ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от оккупантов только при наличии необходимого оружия, а не при условии привлечения иностранных военных.

Программу ленд-лиз создали и применили во время Второй мировой войны. Ее до сих пор считают переломной, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Закон ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Закон о ленд-лизе теперь рассмотрит Палата представителей. В то же время пока непонятно, произойдет ли это перед запланированным двухнедельным перерывом Палаты представителей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за принятый документ.

"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину", - написал Кулеба в Twitter, добавив, что Украина рассчитывает на скорейшее принятие в Палате представителей и подпись президента США.

Ранее сообщалось, что США передали Украине 100 дронов Switchblade и подготовили группу украинских военных к их использованию.