Сенат США возобновил действие закона о ленд-лизе - быстрой поставке оружия

Вашингтон вспомнил те времена, когда оказывал помощь в борьбе с фашизмом в Европе, поставляя военно-техническую помощь. На основании уже имеющегося опыта Сенат США в среду, 6 апреля, единогласно принял закон о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине.
Сенаторы поддержали закон о ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от оккупантов только при наличии необходимого оружия, а не при условии привлечения иностранных военных.
Программу ленд-лиз создали и применили во время Второй мировой войны. Ее до сих пор считают переломной, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.
Закон ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.
Закон о ленд-лизе теперь рассмотрит Палата представителей. В то же время пока непонятно, произойдет ли это перед запланированным двухнедельным перерывом Палаты представителей.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за принятый документ.
Ранее сообщалось, что США передали Украине 100 дронов Switchblade и подготовили группу украинских военных к их использованию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии