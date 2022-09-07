Сенат США не провозгласил импичмент Трампу

Трамп назвал «охотой на ведьм» решение Сената об импичменте экс-президенту Соединенных Штатов Америки. Предыдущий глава государства очень остро отреагировал на решение властей. Также, стало известно, что Сенат не сразу утвердил импичмент – из-за отсутствия необходимого количества голосов.

"Это стало очередной фазой наиболее грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что меня несколько месяцев назад проголосовали 75 миллионов человек. Это самый высокий показатель в истории для действующего президента", - заявляет Трамп.

Он также пообещал продолжить борьбу за интересы граждан США.

"Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова большой" только начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить эту выдающуюся приключение, цель которой - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что 13 февраля Сенат США не принял обвинительного приговора по делу об импичменте Трампа. За признание Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Белого дома проголосовали 57 демократов и еще 7 республиканцев. Против - 43 сенатора от Республиканской партии. Для вынесения обвинительного приговора необходимо было 67 голосов сенаторов