Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

08:14 04 августа Киев, Украина

США одобрили в среду вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Это является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения россии в Украину.



Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.