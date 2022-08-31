Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

США одобрили в среду вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Это является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения россии в Украину.
Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.
Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.
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