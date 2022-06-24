Сенат США поддержал резолюцию признать рф спонсором терроризма

Комитет Сената США в четверг поддержал резолюцию признать рф государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщил Голос Америки.
Эта резолюция является призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать россию государством-спонсором терроризма. Также сенаторы проголосовали за резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия в войне и признающего влияние конфликта на глобальную продовольственную безопасность.
Голосование в комитете не означает, что окончательное признание рф спонсоркой терроризма, - соответствующее решение должна принимать администрация Белого дома. Об этом в эксклюзивном комментарии для Голоса Америки заявил член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ, Крис Кунс.
Эта резолюция является призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать россию государством-спонсором терроризма. Также сенаторы проголосовали за резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия в войне и признающего влияние конфликта на глобальную продовольственную безопасность.
Голосование в комитете не означает, что окончательное признание рф спонсоркой терроризма, - соответствующее решение должна принимать администрация Белого дома. Об этом в эксклюзивном комментарии для Голоса Америки заявил член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ, Крис Кунс.
В то же время, по словам сопредседателя комитета по международным отношениям, сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.
Поддержка резолюции в Комитете Сената Соединенных Штатов по международным отношениям позволяет в будущем вынести документ на голосование в Сенате.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии