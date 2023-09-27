Сенат США одобрил проект финансирования для предотвращения "шатдауна"

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за краткосрочную бюджетную резолюцию, которая позволит избежать приостановки работы федерального правительства. Документ предусматривает более 6 миллиардов долларов в помощь Украине.

"Это только представленный проект. До остановки правительства остается 3 рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии в Сенате и Палате представителей, за которыми мы посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины", — добавила Маркарова.