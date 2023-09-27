Сенат США одобрил проект финансирования для предотвращения "шатдауна"

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за краткосрочную бюджетную резолюцию, которая позволит избежать приостановки работы федерального правительства. Документ предусматривает более 6 миллиардов долларов в помощь Украине.
Об этом сообщило агентство Reuters.
С 1 октября в США может наступить "шатдаун" - частичная приостановка работы правительства - если до 30 сентября Конгресс (Палата представителей и Сенат) не одобрит бюджетные вопросы на следующий финансовый год.
В Государственном департаменте считают, что "шатдаун" не повлияет на военную помощь Украине, но может изменить скорость ее предоставления.
Чтобы предотвратить "шатдаун" Сенат 77 голосами "за" и 19 "против" поддержал проект краткосрочной бюджетной резолюции. Документ предусматривает финансирование правительства на 45 дней до 17 ноября. В настоящее время должны найти компромиссные решения по бюджету на 2024 фискальный год.
Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, Сенат провел процедурное голосование, которое позволит внести законопроект на голосование в Сенате в ближайшее время, после чего принятый законопроект будет направлен на рассмотрение Палаты представителей.
По ее словам, внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности:
С 1 октября в США может наступить "шатдаун" - частичная приостановка работы правительства - если до 30 сентября Конгресс (Палата представителей и Сенат) не одобрит бюджетные вопросы на следующий финансовый год.
В Государственном департаменте считают, что "шатдаун" не повлияет на военную помощь Украине, но может изменить скорость ее предоставления.
Чтобы предотвратить "шатдаун" Сенат 77 голосами "за" и 19 "против" поддержал проект краткосрочной бюджетной резолюции. Документ предусматривает финансирование правительства на 45 дней до 17 ноября. В настоящее время должны найти компромиссные решения по бюджету на 2024 фискальный год.
Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, Сенат провел процедурное голосование, которое позволит внести законопроект на голосование в Сенате в ближайшее время, после чего принятый законопроект будет направлен на рассмотрение Палаты представителей.
По ее словам, внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности:
- 4,499 миллиарда долларов – оборонные расходы;
- 1,650 миллиарда долларов – экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная).
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