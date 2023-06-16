Семь стран ЕС предлагают отказаться от принципа единодушия во внешней политике

08:27 13 июня Киев, Украина





Об этом идет речь в общей позиции глав МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании, опубликованной Politico.



Министры подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях, в том числе по принятию решений во внешней политике и обороне. Министры иностранных дел семи стран Европейского союза призвали отказаться от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.Об этом идет речь в общей позиции глав МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании, опубликованной Politico.Министры подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях, в том числе по принятию решений во внешней политике и обороне.

"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС нуждаются в единодушии, что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против рф в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства. Вот почему мы выступаем за более широкое использование голосования квалифицированным большинством в Совместной внешней политике и политике безопасности (CFSP) ЕС", - говорится в документе.

Министры предложили более широко использовать "конструктивное содержание" при принятии решений. Этот принцип позволяет принять решение, даже если одно из государств против.

"Мы увидели, насколько эффективно может быть "конструктивное содержание", в октябре прошлого года, когда Совет ЕС по иностранным делам голосовал за новую тренировочную миссию для украинских военных. Мы хотим развить эту тенденцию и обязуемся систематически пересматривать свою позицию с целью перехода от голосование "против" к "конструктивному содержанию", - отметили дипломаты.

Также главы МИД предложили практическое испытание голосования квалифицированным большинством. Министры отметили, что некоторые сферы внешней политики ЕС уже позволяют принимать решения квалифицированным большинством.



К примеру, если Совет ЕС единогласно принял решение о создании гражданской миссии союза, то операционные условия этой миссии могут быть определены путем голосования квалифицированным большинством.

"Мы могли бы аналогично применять голосование квалифицированным большинством при принятии решений на основе общих позиций ЕС на международных форумах по правам человека", – говорится в документе.

Кроме того, министры предложили адаптировать способ принятия решений в сферах, не требующих формального голосования, но на практике применяют консенсус.

"Например, когда высокий представитель делает публичное заявление от имени ЕС, его текст можно было бы согласовать в имплементационном решении Совета ЕС квалифицированным большинством, согласно статье 31 (2) Договора о ЕС. Это ускорило бы нашу коммуникацию и сделало бы наш европейский голос сильнее", - подчеркнули министры.

Они отметили, что понимают обеспокоенность некоторых стран-членов ЕС по использованию голосования квалифицированным большинством во внешней политике блока, но пообещали учесть "беспокойство всех государств-членов ЕС, чтобы обеспечить принятие наилучших возможных решений для наших коллективных интересов".



Отметим, что Евросоюз принимает важные внешнеполитические или оборонные решения по принципу единодушия и, если одна страна выступает против, принять его невозможно. Это, в частности, влияет на процесс введения санкции против рф, которые блокирует Венгрия.