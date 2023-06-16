Семь стран ЕС предлагают отказаться от принципа единодушия во внешней политике

Министры иностранных дел семи стран Европейского союза призвали отказаться от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.
Об этом идет речь в общей позиции глав МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании, опубликованной Politico.
Министры подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях, в том числе по принятию решений во внешней политике и обороне.
Об этом идет речь в общей позиции глав МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании, опубликованной Politico.
Министры подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях, в том числе по принятию решений во внешней политике и обороне.
Министры предложили более широко использовать "конструктивное содержание" при принятии решений. Этот принцип позволяет принять решение, даже если одно из государств против.
Также главы МИД предложили практическое испытание голосования квалифицированным большинством. Министры отметили, что некоторые сферы внешней политики ЕС уже позволяют принимать решения квалифицированным большинством.
К примеру, если Совет ЕС единогласно принял решение о создании гражданской миссии союза, то операционные условия этой миссии могут быть определены путем голосования квалифицированным большинством.
К примеру, если Совет ЕС единогласно принял решение о создании гражданской миссии союза, то операционные условия этой миссии могут быть определены путем голосования квалифицированным большинством.
Кроме того, министры предложили адаптировать способ принятия решений в сферах, не требующих формального голосования, но на практике применяют консенсус.
Они отметили, что понимают обеспокоенность некоторых стран-членов ЕС по использованию голосования квалифицированным большинством во внешней политике блока, но пообещали учесть "беспокойство всех государств-членов ЕС, чтобы обеспечить принятие наилучших возможных решений для наших коллективных интересов".
Отметим, что Евросоюз принимает важные внешнеполитические или оборонные решения по принципу единодушия и, если одна страна выступает против, принять его невозможно. Это, в частности, влияет на процесс введения санкции против рф, которые блокирует Венгрия.
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