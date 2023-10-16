Сектор Газа: серьезные проблемы и нехватка мешков для трупов

18:01 16 октября Киев, Украина

Сектор Газа, заблокированный израильскими войсками, столкнулся с серьезными проблемами, исчерпывая свои ресурсы, включая даже мешки для трупов.



Это было объявлено в отчете Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и работам (БАПОР).



Отчет подчеркивает, что число жертв продолжает расти, а в Секторе Газа не хватает мешков для погибших. Важные службы, такие как здравоохранение, водоснабжение и санитария, находятся на грани коллапса из-за отсутствия электроэнергии в течение пяти дней.



По данным отчета, на момент его составления в Секторе Газа было активно функционировало восемь центров здравоохранения, предоставляющих первичную медицинскую помощь. Однако уровень запасов врачебных ресурсов, необходимых для поддержания служб, оценивался как критический и длительного срока.



Сектор Газа находится в крайне сложной гуманитарной ситуации, которая требует срочных действий и международной помощи для обеспечения продовольственной безопасности и основных жизненно важных услуг в этом регионе.