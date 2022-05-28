Секретная конференция в Литве по вопросу отстранения от власти путина

07:24 28 мая Киев, Украина

В настоящее время нет ни одного человека, который бы не задумывался о предстоящем конце «эры путина». То, что это время не за горами, понимают все. Но как это скажется на дальнейшей политике кремля?

По сообщению издания Bild, В Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение РФ в Украину для отстранения от власти президента России Владимира Путина.

Отмечается, что собрание организовал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. На встречу приехали около 70 участников - бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники.

"Путин принес в Россию путинизм так же, как Гитлер сделал фашизм социально приемлемым в Германии. Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к немецкому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев угнетал Гитлер так же, как россиян угнетает Путин, но оба народа облегчили это своим деспотам", - заявил один из участников конференции.

По словам другого участника, "русский мир" - это расистская идеология.

"Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Поэтому нужна "депутинизация" России, и как можно скорее", - сказал еще один участник собрания.

Сообщается, что на конференции обсуждали три возможных сценария "депутинизации":

"Россия станет большой Украиной" - трещины в режиме приводят к концу нынешнего режима, проводятся демократические выборы, и РФ развивается по украинскому пути. Но это очень маловероятно.

Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим.

"Восстание снизу" - если "невежественные массы" восстанут против режима страха, отчаяния и бедности, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а РФ распадется на многие республики.

Напомним, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, возможное устранение президента России Владимира Путина само по себе способно остановить войну России против Украины, но этого недостаточно для восстановления системы безопасности.

Также сообщалось, что крупные российские бизнесмены раздражены политикой президента РФ Владимира Путина и ищут пути воздействия на него.