Секретарь белорусского Красного Креста призвал "лечить" ЛГБТ-людей

На государственном телевидении генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов и глава Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская обсуждали "традиционные и нетрадиционные ценности". В то же время прозвучали антинаучные и дискриминационные призывы "лечить" ЛГБТ-людей как "психически больных".
Этот разговор состоялся в программе "Постскриптум" на телеканале СТV.
Этот разговор состоялся в программе "Постскриптум" на телеканале СТV.
Дмитрий Шевцов заявил, что детям нужно рассказывать , что существуют какие-то нетрадиционные отношения между полами, но это якобы "неестественно", это "психологическое заболевание".
Ольга Шпилевская в свою очередь порадовалась, что американский и европейский кинематограф уходят "с белорусского рынка". Она недовольна, что западные мультфильмы и фильмы продвигают мнение, что быть ЛГБТ-человеком нормально.
Она добавила, что разделяет мнение о "болезни" ЛГБТ-людей и что родителям и учителям нужно "не опускать руки", чтобы вернуть ребенка в "нормальность".
Дмитрий Шевцов также заявил, что ЛГБТ "пропагандируется" через мультфильмы и тинейджерские фильмы "для уничтожения целых цивилизаций, стран, общин".
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