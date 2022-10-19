Секретарь белорусского Красного Креста призвал "лечить" ЛГБТ-людей

18:44 19 октября Киев, Украина





Этот разговор состоялся в программе "Постскриптум" на телеканале СТV. На государственном телевидении генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов и глава Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская обсуждали "традиционные и нетрадиционные ценности". В то же время прозвучали антинаучные и дискриминационные призывы "лечить" ЛГБТ -людей как "психически больных".Этот разговор состоялся в программе "Постскриптум" на телеканале СТV.

Дмитрий Шевцов заявил, что детям нужно рассказывать , что существуют какие-то нетрадиционные отношения между полами, но это якобы "неестественно", это "психологическое заболевание".

«Ведь ребенок смотрит на семью. Если у семьи нормальные человеческие ценности, если в обществе нетерпимость к таким извращениям. Я всегда говорю, что это все-таки психическое отклонение и заболевание, поэтому его нужно лечить. Кто хочет уподобляться – ради бога”, – заявил Дмитрий Шевцов.

Ольга Шпилевская в свою очередь порадовалась, что американский и европейский кинематограф уходят "с белорусского рынка". Она недовольна, что западные мультфильмы и фильмы продвигают мнение, что быть ЛГБТ-человеком нормально.

“Как бы мы ни детей воспитывали, когда они в этом сидят, это на подкорку влияет, и они это считают нормальностью. Я не хочу, чтобы наши дети это считали нормальным. Я хочу, чтобы они понимали, что мы люди православные, традиционные, чтобы они впитывали в себя хорошие мультики, которые мы всегда смотрели. "Паровозик из Ромашкова" тот же", - заявила глава Белорусского союза женщин.

Она добавила, что разделяет мнение о "болезни" ЛГБТ-людей и что родителям и учителям нужно "не опускать руки", чтобы вернуть ребенка в "нормальность".

"Здесь нужно просто и родителям понимать: если мы замечаем какие-то вещи, склонности, к этому нужно отнестись как к заболеванию, вовремя это заметить и попросить помощи у специалистов, чтобы посмотреть, как эту вещь можно исправить на нормальность максимальными условиями", - сказала Шпилевская.

Дмитрий Шевцов также заявил, что ЛГБТ "пропагандируется" через мультфильмы и тинейджерские фильмы "для уничтожения целых цивилизаций, стран, общин".