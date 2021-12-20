Сейшельские острова вновь недоступны для украинцев

Всем, кто был полон надежд на поездку на Сейшельские острова, придется изменить свои планы. Так же быстро, как меняется уровень заболеваемости в нашей стране на коронавирус, изменяется и ситуация с разрешением въезда украинцев в некоторые страны. Как сообщил вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Сейшелы закрыли свои границы для украинских граждан.
Министр добавил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.
Напомним, что ранее было названо условие открытия границ ЕС для украинцев. Украинцев начнут пускать в Евросоюз, когда эпидемия коронавируса в стране замедлится и суточное число новых случаев будет стабильно низким.
Также сообщалось, что украинским пограничникам предлагают взятки для обхода новых правил. Украинцы и иностранцы пытались подкупить пограничников, чтобы беспрепятственно попасть в страну, нарушая правила.
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