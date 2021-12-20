Сейшельские острова вновь недоступны для украинцев

Всем, кто был полон надежд на поездку на Сейшельские острова, придется изменить свои планы. Так же быстро, как меняется уровень заболеваемости в нашей стране на коронавирус, изменяется и ситуация с разрешением въезда украинцев в некоторые страны. Как сообщил вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Сейшелы закрыли свои границы для украинских граждан.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов, но при этом положительной является новость, что Болгария буквально вчера приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.

"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших соотечественников - это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", - подытожил глава МИД.

Напомним, что ранее было названо условие открытия границ ЕС для украинцев. Украинцев начнут пускать в Евросоюз, когда эпидемия коронавируса в стране замедлится и суточное число новых случаев будет стабильно низким.

Также сообщалось, что украинским пограничникам предлагают взятки для обхода новых правил. Украинцы и иностранцы пытались подкупить пограничников, чтобы беспрепятственно попасть в страну, нарушая правила.