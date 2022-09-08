Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от РПЦ

Депутаты парламента Латвии 8 сентября в срочном порядке приняли поправки в закон о самостоятельности Латвийской православной церкви.
Об этом сообщили на официальном сайте Сейма.
До конца октября латвийская церковь должна привести свой устав в соответствие с поправками.
Как известно, РПЦ активно поддерживает агрессивную политику владимира путина и войну против Украины, а глава РПЦ патриарх кирилл (гундяев) отметился многочисленными заявлениями в поддержку так называемой "спецоперации".
Напоминаем, 5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс внес поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата. В РПЦ назвали это предложение "антиконституционным вмешательством во внутренние дела церкви".
Напоминаем, 5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс внес поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата. В РПЦ назвали это предложение "антиконституционным вмешательством во внутренние дела церкви".
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