Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от РПЦ

18:34 08 сентября Киев, Украина

Депутаты парламента Латвии 8 сентября в срочном порядке приняли поправки в закон о самостоятельности Латвийской православной церкви.

Об этом сообщили на официальном сайте Сейма.

"Это решение «отвечает интересам латышского православия, всего общества и национальной безопасности", - заявил глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

До конца октября латвийская церковь должна привести свой устав в соответствие с поправками.