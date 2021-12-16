Сегодня законодатели США провели встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнем

В Пекине официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь осудил этот визит, назвав его нарушением принципа единого Китая '', согласно которому Тайвань считается частью Китая.

Тот факт, что отдельные политики США бессмысленно бросают вызов принципу единого Китая и поощряют силы за независимость Тайваня, вызвал сильное негодование 1,4 миллиарда китайцев '', - сказал Чжао.

Он добавил, что объединение Тайваня и Китая - это неудержимая историческая тенденция ''.

Президент Тайваня Цай, приветствовал американцев в офисе президента в Тайбэе, он отметил положительную тенденцию сотрудничества двух сторон в делах ветеранов, экономических вопросах и торговле, одновременно подтвердив тесную связь острова с США.

Тайвань будет продолжать расширять сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы отстаивать наши общие ценности свободы и демократии и обеспечивать мир и стабильность в регионе '', - сказал Цай.

Визит американских законодателей на Тайвань является третьим в этом году и прошел через несколько недель после того, как остров посетила группа из шести республиканцев-членов Конгресса. Эта делегация встретилась, в частности, с президентом Цаем, генеральным секретарем национальной безопасности Веллингтоном Ку и министром иностранных дел Джозефом Ву.

Администрация американского президента, в свою очередь, пригласила Тайвань на Саммит за демократию, который состоится в декабре, это вызвало резкую негативную реакцию со стороны Китая.

Напомним, в начале текущей недели на Соломоновых островах антиправительственные участники беспорядков провели акции протеста и разграбили части столицы, в частности, из-за жалоб на решение 2019 года переключить дипломатическое признание с Тайваня на Китай. Китай ведет кампанию по переманиванию оставшихся дипломатических союзников Тайваня.