Сегодня в Вене пройдут переговоры о ядерной сделке между США и Ираном

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене должны возобновить 29 ноября непрямые переговоры с Ираном в Вене. Эти переговоры в отношении возможности спасения иранской ядерной сделки гораздо менее оптимистичны, чем весенние.
Его возможности помешать Тегерану разработать ядерную бомбу будут ограничены, если переговоры потерпят неудачу.
Возобновление сделки 2015 года
Став президентом, Дональд Трамп вышел из международной сделки в 2018 году и вновь ввел санкции США, отмененные в соответствии с условиями соглашения.
В ответ Исламская Республика нарушила многие ограничения, установленные для ее ядерной программы.
Байден сказал, что хочет вернуться к сделке, заключенной в 2015 году тогдашним президентом Бараком Обамой, при котором Байден занимал пост вице-президента, при условии, что Иран также возобновит первоначальные условия.
Непрямые переговоры в Вене возобновятся сегодня после пятимесячной приостановки, наложенной Ираном.
«Есть возможности для быстрого достижения и реализации договоренности», - заявил в среду представитель Госдепартамента США.
Но американский посланник по Ирану Роб Мэлли заявил, что позиция Тегерана «не предвещает ничего хорошего для переговоров».
Вашингтон обвинил ближневосточную нацию в том, что она медлит и увеличивает свои «радикальные» требования, но при этом добивается прогресса, который значительно приблизит его к разработке бомбы.
Временное соглашение
Если после возобновления переговоров Соединенным Штатам быстро станет очевидно, что Иран хочет лишь выиграть время, чтобы активизировать свои ядерные достижения, Вашингтон не будет «сидеть сложа руки», - предупредил Мэлли.
«Нам придется увидеть и другие дипломатические усилия, чтобы попытаться решить ядерные амбиции Ирана», - сказал он.
Одним из упомянутых дипломатических вариантов было возможное временное соглашение.
«Администрация Байдена могла бы рассмотреть краткосрочную сделку, ограниченное соглашение, которое замораживает некоторые из наиболее чувствительных с точки зрения распространения видов деятельности в Иране в обмен на некоторое скромное ослабление санкций», - Келси Давенпорт, глава отдела политики нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями. - недавно сообщили AFP.
Цель состоит в том, чтобы выиграть время, поскольку Тегеран гораздо ближе к обладанию ядерной бомбой, чем раньше.
Но такой шаг рискует спровоцировать возмущение в Вашингтоне, среди республиканцев, но также и среди нескольких членов Демократической партии Байдена, которые сочли бы это слишком щедрой уступкой Ирану.
Более полный
«Если Иран вернется за стол переговоров с длинным списком требований вне СВПД, США могут ответить» и представить свой собственный список о роли Ирана в региональных конфликтах и его баллистических ракетах, - сказал Давенпорт, используя официальную аббревиатуру для ядерная сделка.
Но это приведет к долгим и сложным переговорам с неопределенным исходом.
И ничто не мешает Ирану в это время продолжать развивать свою ядерную программу.
По мнению Сюзанны Ди Маджио, исследователя из аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир, «варианты, помимо восстановления сделки, невелики».
«Если бы существовал лучший план, мы бы уже услышали его», - сказала она в пятницу во время обмена мнениями с репортерами.
Одна из возможностей - ужесточение экономических санкций, даже несмотря на то, что администрация Демократической партии продолжает расценивать подход «максимального давления» эпохи Трампа как провал.
Карательные меры также могут быть нацелены на Китай, который продолжает покупать иранскую нефть, несмотря на эмбарго США. Но вряд ли Пекин изменит свою позицию.
Американские ястребы, выступающие против сделки 2015 года - а их много, особенно среди консерваторов, - утверждают, что Вашингтону следует усилить экономическое, дипломатическое и даже военное давление, не дожидаясь результатов переговоров в Вене.
Военный вариант
Обвиняемая в слабости сторонниками более жесткой позиции, администрация Байдена в октябре начала ужесточать свой подход, предупреждая, что для предотвращения превращения Ирана в ядерную державу предлагаются «другие варианты», помимо дипломатии.
Белый дом не уточнил, какие это были варианты, но четко намекнул на возможность военных действий.
Однако в известной статье бывший американский дипломат Деннис Росс сказал, что «рутинная» ссылка на «другие варианты» стала недостаточной, поскольку «Тегеран больше не воспринимает Вашингтон всерьез».
«Администрация Байдена должна снова положить на стол перспективу военной эскалации, если она надеется добиться прогресса в ядерной проблеме», - написал он в эссе, опубликованном 27 октября.
Со своей стороны, Иран явно воспринял этот вариант как возможность.
Но для ДиМаджио военная сила «в конечном итоге не решит проблему.
«Фактически, прецедент состоит в том, что иранцы столкнулись с давлением», - предупредила она.
«Более агрессивные шаги, выходящие за рамки санкций, включая дальнейший саботаж ядерной программы Ирана, могут привести к просчету, ошибке или эскалации, с которой невозможно справиться, что может спровоцировать ожесточенный конфликт».
Став президентом, Дональд Трамп вышел из международной сделки в 2018 году и вновь ввел санкции США, отмененные в соответствии с условиями соглашения.
В ответ Исламская Республика нарушила многие ограничения, установленные для ее ядерной программы.
Байден сказал, что хочет вернуться к сделке, заключенной в 2015 году тогдашним президентом Бараком Обамой, при котором Байден занимал пост вице-президента, при условии, что Иран также возобновит первоначальные условия.
Непрямые переговоры в Вене возобновятся сегодня после пятимесячной приостановки, наложенной Ираном.
«Есть возможности для быстрого достижения и реализации договоренности», - заявил в среду представитель Госдепартамента США.
Но американский посланник по Ирану Роб Мэлли заявил, что позиция Тегерана «не предвещает ничего хорошего для переговоров».
Вашингтон обвинил ближневосточную нацию в том, что она медлит и увеличивает свои «радикальные» требования, но при этом добивается прогресса, который значительно приблизит его к разработке бомбы.
Временное соглашение
Если после возобновления переговоров Соединенным Штатам быстро станет очевидно, что Иран хочет лишь выиграть время, чтобы активизировать свои ядерные достижения, Вашингтон не будет «сидеть сложа руки», - предупредил Мэлли.
«Нам придется увидеть и другие дипломатические усилия, чтобы попытаться решить ядерные амбиции Ирана», - сказал он.
Одним из упомянутых дипломатических вариантов было возможное временное соглашение.
«Администрация Байдена могла бы рассмотреть краткосрочную сделку, ограниченное соглашение, которое замораживает некоторые из наиболее чувствительных с точки зрения распространения видов деятельности в Иране в обмен на некоторое скромное ослабление санкций», - Келси Давенпорт, глава отдела политики нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями. - недавно сообщили AFP.
Цель состоит в том, чтобы выиграть время, поскольку Тегеран гораздо ближе к обладанию ядерной бомбой, чем раньше.
Но такой шаг рискует спровоцировать возмущение в Вашингтоне, среди республиканцев, но также и среди нескольких членов Демократической партии Байдена, которые сочли бы это слишком щедрой уступкой Ирану.
Более полный
«Если Иран вернется за стол переговоров с длинным списком требований вне СВПД, США могут ответить» и представить свой собственный список о роли Ирана в региональных конфликтах и его баллистических ракетах, - сказал Давенпорт, используя официальную аббревиатуру для ядерная сделка.
Но это приведет к долгим и сложным переговорам с неопределенным исходом.
И ничто не мешает Ирану в это время продолжать развивать свою ядерную программу.
По мнению Сюзанны Ди Маджио, исследователя из аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир, «варианты, помимо восстановления сделки, невелики».
«Если бы существовал лучший план, мы бы уже услышали его», - сказала она в пятницу во время обмена мнениями с репортерами.
Одна из возможностей - ужесточение экономических санкций, даже несмотря на то, что администрация Демократической партии продолжает расценивать подход «максимального давления» эпохи Трампа как провал.
Карательные меры также могут быть нацелены на Китай, который продолжает покупать иранскую нефть, несмотря на эмбарго США. Но вряд ли Пекин изменит свою позицию.
Американские ястребы, выступающие против сделки 2015 года - а их много, особенно среди консерваторов, - утверждают, что Вашингтону следует усилить экономическое, дипломатическое и даже военное давление, не дожидаясь результатов переговоров в Вене.
Военный вариант
Обвиняемая в слабости сторонниками более жесткой позиции, администрация Байдена в октябре начала ужесточать свой подход, предупреждая, что для предотвращения превращения Ирана в ядерную державу предлагаются «другие варианты», помимо дипломатии.
Белый дом не уточнил, какие это были варианты, но четко намекнул на возможность военных действий.
Однако в известной статье бывший американский дипломат Деннис Росс сказал, что «рутинная» ссылка на «другие варианты» стала недостаточной, поскольку «Тегеран больше не воспринимает Вашингтон всерьез».
«Администрация Байдена должна снова положить на стол перспективу военной эскалации, если она надеется добиться прогресса в ядерной проблеме», - написал он в эссе, опубликованном 27 октября.
Со своей стороны, Иран явно воспринял этот вариант как возможность.
Но для ДиМаджио военная сила «в конечном итоге не решит проблему.
«Фактически, прецедент состоит в том, что иранцы столкнулись с давлением», - предупредила она.
«Более агрессивные шаги, выходящие за рамки санкций, включая дальнейший саботаж ядерной программы Ирана, могут привести к просчету, ошибке или эскалации, с которой невозможно справиться, что может спровоцировать ожесточенный конфликт».
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