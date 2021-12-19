Сегодня в Вене пройдут переговоры о ядерной сделке между США и Ираном

06:55 29 Ноябрь Киев, Украина





Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене должны возобновить 29 ноября непрямые переговоры с Ираном в Вене. Эти переговоры в отношении возможности спасения иранской ядерной сделки гораздо менее оптимистичны, чем весенние.

Его возможности помешать Тегерану разработать ядерную бомбу будут ограничены, если переговоры потерпят неудачу.