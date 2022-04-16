Сегодня в Китае открылся самый крупный в мире планетарий

Сегодня в Шанхае впервые для посетителей открыл свои двери самый крупный и единственный в своем роде Шанхайский астрономический музей (ШАМ).
Об этом накануне сообщило Синьхуа.
Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.
Указано, что в ШАМ представлены около 70 метеоритов с Луны, Марса и астероида Веста, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.
Среди экспонатов – образцы лунного грунта, доставленного китайским лунным зондом Чанъэ-5.
"В целях поддержания научных исследований и популяризации науки ШАМ оборудован учебным солнечным телескопом с адаптивной оптикой и двухфокусным метровым телескопом", – говорится в сообщении.
Кроме того, в планетарии внедрены такие технологии, как визуализация данных, дополненная и виртуальная реальность, а также биометрические технологии.
Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.
Указано, что в ШАМ представлены около 70 метеоритов с Луны, Марса и астероида Веста, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.
Среди экспонатов – образцы лунного грунта, доставленного китайским лунным зондом Чанъэ-5.
"В целях поддержания научных исследований и популяризации науки ШАМ оборудован учебным солнечным телескопом с адаптивной оптикой и двухфокусным метровым телескопом", – говорится в сообщении.
Кроме того, в планетарии внедрены такие технологии, как визуализация данных, дополненная и виртуальная реальность, а также биометрические технологии.
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