Сегодня в Китае открылся самый крупный в мире планетарий

08:26 18 июля Киев, Украина

Сегодня в Шанхае впервые для посетителей открыл свои двери самый крупный и единственный в своем роде Шанхайский астрономический музей (ШАМ).
 
Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.

Указано, что в ШАМ представлены около 70 метеоритов с Луны, Марса и астероида Веста, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.

Среди экспонатов – образцы лунного грунта, доставленного китайским лунным зондом Чанъэ-5.

"В целях поддержания научных исследований и популяризации науки ШАМ оборудован учебным солнечным телескопом с адаптивной оптикой и двухфокусным метровым телескопом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в планетарии внедрены такие технологии, как визуализация данных, дополненная и виртуальная реальность, а также биометрические технологии.
 
Фото: Шанхайский астрономический музей 01
Фото: Шанхайский астрономический музей 02
Фото: Шанхайский астрономический музей 03
Фото: Шанхайский астрономический музей 04
Фото: Шанхайский астрономический музей 05