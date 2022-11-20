Сегодня в Казахстане началось голосование на выборах президента

В Казахстане начали открываться участки для голосования на выборах президента. Всего баллотируется шесть кандидатов. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает Іnformburo.kz.
Эти выборы досрочные. При этом, выборы проводятся по новой системе - президент избирается на семь лет без права переизбрания.
Для победы в I туре нужно 50% голосов, порога явки нет. В этот раз в бюлетенях появилась графа "против всех".
На пост главы государства претендуют шесть кандидатов:
- Каракат Абден, общественный деятель, Национальный альянс профессиональных социальных работников;
- Нурлан Ауесбаев, оппозиционная ОСДП;
- Жигули Дайрабаев, партия Ауыл, глава ассоциации фермеров республики;
- Мейрам Кажыкен, Содружество профсоюзов Казахстана Аманат, экономист;
- Касым-Жомарт Токаев, Общественная коалиция;
- Салтанат Турсынбекова, правозащитница, РОО Қазақ аналары - дәстүрге жол.
Всего по стране на выборах будет задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах созданы 68 избирательных участков.
Как сообщалось ранее, в россии готовят новый президентский срок для путина.
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