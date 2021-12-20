Сегодня в Беларуси начались президентские выборы

Сегодня, 4 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Это лишь первый этап выборов, в котором примут участие те, кто по ряду причин имеет право проголосовать досрочно. Продлится такое досрочное голосование до субботы 8 августа.

Всеобщий день голосования в стране назначен на 9 августа.

В стране создано 5 767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях.

Кроме того, для граждан Беларуси, проживающих за пределами страны, образовано 44 участка для голосования.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84). Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. За пост главы государства будут бороться пять кандидатов, среди которых действующий президент Александр Лукашенко.

Как сообщалось, оппозиционные политики Светлана Тихановская, Валерия Цепкало и Виктор Бабарико договорились объединиться в борьбе против Лукашенко.