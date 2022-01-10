Сегодня утром у побережья Чили произошло два мощных землетрясения

Сегодня утром, 1 сентября у побережья Чили в течении одного часа произошло два мощных землетрясения. Об этом сообщает пресс-центр Геологической службы США.
Первое землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано 1 сентября в 07:30 по киевскому времени. Эпицентр находился в 80 км от города Валленар на глубине 17 км.
Тем не менее уже через час в 88 км от города Валленар на глубине 16,3 км произошло второе землетрясение магнитудой 5,5.
Информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока нет.
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