Сегодня пройдет видеоконференция Байдена и Путина

Видеоконференция России и США состоится в закрытом режиме. Ее начало запланировано на 17: 00 по киевскому времени.
Пока неизвестно, будут ли публичные заявления Байдена и Путина после диалога. Журналистам пообещали показать несколько первых секунд разговора. Связь между США и Россией будет зашифрована на случай хакерской атаки или шпионажа.
По предварительной информации, главы государств будут в основном говорить об Украине.
Россия озабочена тем, что НАТО помогает перевооружать украинскую армию. В ответ американцы и европейцы говорят о высокой концентрации российских войск у западных границ. Известно, что перед разговором с Путиным Джо Байден согласовал свои ключевые позиции с лидерами Британии, Италии, Германии и Франции.
«Президент России Владимир Путин будет отвечать на жалобы Запада, обеспокоенного концентрацией российских войск вблизи границы с Украиной. Он скажет, что хочет иметь гарантии, по которым НАТО и его члены, например США, не будут двигаться на Восток и размещать свои войска в Украине или в любом другом государстве вблизи российской границы», — отметил аналитик Associated Press Роберт Бернс.
В преддверии переговоров Байдена с Путиным госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Договорились действовать сообща и скоординированно, написал президент Украины в Twitter.
На Банковой говорят, что после переговоров с Путиным, Байден позвонит по телефону Владимиру Зеленскому. Однако, вероятно, уже в среду, потому что сегодня в графике американского лидера этот разговор не запланирован.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии