Сегодня принц Чарльз официально провозглашен королем Карлом III

10:24 10 сентября Киев, Украина

В Великобритании утром в субботу, 10 сентября, состоится историческая церемония в Сент-Джеймском дворце, на которой монарх Карл III будет официально провозглашен королем, сообщает BBC.

Флаги, приспущенные в знак траура по покойной королеве, поднимутся на полный флагшток после Совета престолонаследия, который впервые будет транслироваться по телевидению.

На Совете, который начнется в 10:00, король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии - ведь в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.

Среди присутствующих будет Камилла, жена Карла, теперь имеющая титул королевы-консорта, и сын короля Уильям, новый принц Уэльский.

Первое публичное провозглашение короля должно состояться с балкона Friar Court дворца Сент-Джеймс в Лондоне в 11:00, этот момент обычно сопровождается многовековой феерией, когда трубачи играют фанфары и стреляют салютом в Гайд-парке и в Лондонском Тауэре.

Волна последующих провозглашений пройдет по всей Британии до воскресенья. После провозглашения флаги снова будут приспущены в знак траура.

Отмечается, что 73-летний принц Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.

Обычно такие церемонии происходили в течение 24 часов после смерти суверена, но позднее извещение о смерти королевы означало, что их невозможно было организовать вовремя в пятницу.

Напомним, накануне вечером король Британии выступил с первой речью, а также провел первую аудиенцию, приняв премьер-министра. Перед этим король Карл III прибыл в Букингемский дворец из замка в Балморале, где днем ранее скончалась 96-летняя королева Елизавета II.