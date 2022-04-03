Сегодня ночью застрелили президента Гаити, пострадала и его супруга

13:55 07 июля Киев, Украина

Попытки государственного переворота на Гаити , которые были подавлены в начале текущего года, снова возобновились. Сегодня ночью неизвестными лицами был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз.

Об этом сообщает местный портал Juno7 в среду, 7 июля.



В ночь на среду около часа ночи группа неизвестных - некоторые из них говорили на испанском - напали на резиденцию Моиза и застрелили президента. Огнестрельное ранение получила первая леди страны.



Информацию о происшествии уже подтвердил и.о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.



"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - заявил Жозеф.



Напомним, в октябре 2019 года ООН объявила о выводе миротворцев из Гаити, которые провели в этой стране 15 лет. Теперь жителей Гаити поддерживают гражданские специалисты Объединенного представительства ООН.