Сегодня ночью в Берлине были сожжены 6 авто из автопробега в поддержку войны против Украины

16:52 14 апреля Киев, Украина

В начале апреля в Берлине прошел автопробег в поддержку России, пошедшей войной против Украины. Но неизвестные решили поступить так, чтобы избежать следующих подобных акций.

Так, машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку России, сожгли неизвестные. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на соцсети.

Известно, что это произошло в ночь на 14 марта в центре немецкой столицы. Пожарным пришлось потушить шесть авто, однако их усилия были тщетными – почти все автомобили сгорели дотла.

Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть под руку поджигателей.

Известно, что обошлось без жертв и пострадавших. 