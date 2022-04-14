Сегодня ночью в Берлине были сожжены 6 авто из автопробега в поддержку войны против Украины

В начале апреля в Берлине прошел автопробег в поддержку России, пошедшей войной против Украины. Но неизвестные решили поступить так, чтобы избежать следующих подобных акций.
Так, машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку России, сожгли неизвестные. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на соцсети.
Известно, что это произошло в ночь на 14 марта в центре немецкой столицы. Пожарным пришлось потушить шесть авто, однако их усилия были тщетными – почти все автомобили сгорели дотла.
Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть под руку поджигателей.
Известно, что обошлось без жертв и пострадавших.
Так, машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку России, сожгли неизвестные. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на соцсети.
Известно, что это произошло в ночь на 14 марта в центре немецкой столицы. Пожарным пришлось потушить шесть авто, однако их усилия были тщетными – почти все автомобили сгорели дотла.
Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть под руку поджигателей.
Известно, что обошлось без жертв и пострадавших.
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